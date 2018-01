Digi Contest : 13 millions fcfp de prix pour les entreprises innovantes

"Cette année, au lieu d'encourager les nouveaux projets, nous allons récompenser les projets à l'état de prototypes opérationnels, ou qui sont déjà commercialisés. Le slogan de cette édition est d'ailleurs 'Foisonner d'idées c'est bien, produire et être présent sur le marché c'est mieux !'"

"l'essentiel des projets qui ont été déposés aux précédents concours"

"le retour d'expérience sur le concours de 2016 a été une pérennité des projets de 70%, et en 2017, huit lauréats ont pu réaliser leur projet grâce à l'aide du gouvernement. Ces prix ont souvent servi de tremplins pour rejoindre un incubateur, notamment PRISM. Par exemple le projet de ruche connecté a été récompensé en 2016, a été incubé au PRISM l'année dernière et intègre cette année l'incubateur national de la Station F à Paris."

"en termes d'usage, le numérique progresse très vite, et en termes d'emplois nous sommes sur une courbe ascendante nette depuis un an et demi. C'était déjà le cas dans le secteur des télécoms, et maintenant on voit un début d'envolée dans le secteur des services, et également un développement des initiatives innovantes comme les start-up."

"il y a une synergie qui se met en place entre ces initiatives publiques et privées. On assiste à l'émergence d'un écosystème, où le PRISM arrive à faire émerger et concrétiser des idées innovantes, et ce Digi Contest permet d'apporter des ressources financières pour développer ces projets. Et on espère que les sources de financement vont se multiplier. Il y aura un besoin de business angels à terme, et il y a des plateformes comme C.Reva qui vient de se lancer pour le financement participatif des projets."