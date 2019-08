Deuxième victoire 4-2 pour les Aito Arii

Parole à Steve Wong, capitaine des Aito Arii :



Ton analyse de cette deuxième rencontre ?



« Je pense que ce soir, on a fait plus d’erreurs techniques qu’hier soir. Quelques joueurs étaient un peu plus nerveux. Au début, on a eu du mal à rentrer dans le match, on a pu faire mieux par la suite. Je pense que les copains ont fait de leur mieux mais c’est sûr que l’on peut mieux faire. On va continuer à travailler. »



Ce genre de match de préparation vous est utile ?



« Ce genre de match est important, car on prépare les qualifs pour la Coupe du monde. Il faut se préparer dès maintenant. Comme ça, on aura deux voire trois mois de préparation pour régler les détails. C’est intéressant d’avoir Teaonui Tehau avec nous car on a besoin de buteurs à l’avant. Il a été présent dans beaucoup de nos actions ce soir. »