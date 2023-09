Deuxième Génér'action à Paofai

Tahiti, le 6 septembre 2023 – La deuxième édition de la Génér'action s’est tenue ce mercredi, dans les jardins du parc Paofai. Organisé par le ministère des sports, en partenariat avec la Délégation pour la prévention et la délinquance de la jeunesse (DPDJ) et la Fédération tahitienne de football (FTF), l'événement a rassemblé les jeunes autour d'une compétition de futsal, ainsi que divers ateliers visant à sensibiliser ces derniers à propos des aides à leur disposition.



Le sport comme levier social ? La ministre des sports, Nahema Temarii, y croit. Et dans cette optique, le Pays a mis en place un plan de sensibilisation et de prévention : la Génér'action ! Et lors de sa 1ère édition en juillet dernier sur l'île de Moorea, autant dire que le succès était au rendez-vous. Avec plus de 400 jeunes issus des quartiers de l'île sœur, l'événement tirait un bilan plus que positif. D'autant que cela avait permis à 75 jeunes d'obtenir gratuitement une licence auprès de la Fédération polynésienne de lutte et disciplines associées. Car la Génér'action c'est surtout ça : sortir les jeunes de l'oisiveté, leur faire prendre goût au sport, et renouer un lien de confiance auprès des différentes institutions publiques.



“Quels dispositifs d'aide ? Comment y accéder ? Comment fonctionne une association ? Qu'en est-il des subventions ? Les journées Génér'action sont là pour répondre à ces questions”, explique Nahema Temarii. “Nous voulons éveiller les consciences. Nous voulons rappeler à ces jeunes qu'il y a un système mis en place spécialement pour eux, pour qu'ils aient accès au sport et plus encore. Si les démarches peuvent paraître compliquées, nous sommes là justement pour démocratiser ses actions.” Et la ministre va plus loin : “Nous voulons sortir les jeunes de chez eux. C'est triste à dire mais beaucoup d'entre eux fuient leur foyer et la violence qui y règne. C'est une réalité qui est la nôtre. Il faut en être conscient.”