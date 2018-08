Deux voitures accidentées et un blessé à Punaauia

PUNAAUIA, le 7 août 2018 - Ce mardi après-midi, une berline a percuté un 4X4 au niveau de la route des plaines, à Punaauia. Blessé, le conducteur du pick-up a été conduit au Centre hospitalier du Taaone. Ce dernier se plaignait de douleurs au dos. L'autre conducteur s'en sort indemne et le test d'alcoolémie s'est révélé négatif.



La vitesse serait à l'origine de l'accident qui s'est déroulé ce mardi après-midi, aux alentours de 14 heures, sur la route des plaines, à Punaauia.



Une voiture roulant à vive allure, dans le sens Papeete-Punaauia, a percuté de plein fouet un 4X4, par l'arrière. Le pick-up a fini sa course sur le parapet.



Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Punaauia ont pris en charge le conducteur du pick-up. Blessé et âgé de 57 ans, celui-ci a été conduit vers le Centre hospitalier du Taaone. Il se serait plaint de douleurs au dos.



En revanche, le conducteur de la berline, âgé d'une trentaine d'années, s'en est sorti indemne. Les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs.