Deux vies brisées pour un poteau mal placé

A la barre du tribunal correctionnel mardi, la prévenue, mère célibataire d’un enfant, a répété les déclarations faites lors de sa garde à vue. Lors de l’accident, elle n’avait pas vu le deux-roues arriver : “Cela a été très rapide. Pour moi, la voie était libre. Au moment où je me suis engagée, j’ai senti un choc, je me suis agrippée au volant et j’ai fermé les yeux quelques secondes” .



En raison de sa “honte” , la jeune femme, encore très éprouvée, n’avait jamais pris contact avec la famille de la victime. Elle a cependant réussi à s’adresser à elle mardi lors de l’audience. En pleurs, elle a présenté ses excuses aux proches du disparu : “J’aurais aimé vous dire cela ailleurs qu’ici mais je vous demande pardon. C’était involontaire et accidentel. Pardon de vous avoir enlevé un fils” . En écho, la mère de la victime s’est ensuite avancée à la barre pour demander au tribunal que la peine prononcée contre la conductrice ne soit pas “lourde” : “Je lui ai pardonné à l’époque, je lui pardonne une seconde fois aujourd’hui.”