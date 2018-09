Deux retraités découvrent leur appartement exploité sur Airbnb

PAPEETE, 7 septembre 2018 - Un couple de propriétaires retraités vient de découvrir que l’appartement qu’ils louent à une enseignante métropolitaine est en réalité exploité à quasi temps plein en Airbnb, alors que leur locataire accuse à ce jour 6 mois de loyers impayés.



" La vue sur le lagon et Moorea sont uniques : un enchantement ". Pour 115 euros par nuit (13 725 Fcfp) et autour de 25 % de frais connexes (ménage, service) cette promesse est accessible à Punaauia, sur la côté ouest de Tahiti, dans un coquet duplex de 70 mètres carrés qui surplombe la plage.



Depuis avril 2016, les utilisateurs de la plateforme Airbnb ne tarissent pas d’éloges pour vanter cette bonne affaire que propose l’hôte P Francoise à Tahiti. " Et si vous êtes chanceux, vous aurez même l’opportunité d’assister à un ballet de dauphins alors que vous prenez le petit déjeuner sur la terrasse ", se réjouit même Robyn, une néo-zélandaise qui y a récemment séjourné. Le bien est noté 5 étoiles par les internautes. Un must.



Cette aubaine pour touristes de passage semble faire la joie de tous. A l’exception notable, cependant, du couple de retraités propriétaires de ce duplex. Ils viennent de se rendre compte que leur appartement est exploité en moyenne 7 jours sur 10, tandis qu’ils n’ont plus perçu la moindre mensualité de loyer depuis avril 2018 et constatent à ce jour le non-paiement de 780.000 Fcfp de loyers.



Leur locataire est une enseignante, Mme R., qui exerce dans un lycée professionnel de Punaauia. Elle dispose du bien sous contrat de bail depuis le 9 mars 2016 et semble en faire commerce depuis lors, sur la plateforme Airbnb sous couvert du pseudonyme P Francoise .



C’est mi-juillet, de retour à Tahiti, que le couple de retraités tombe sur le pot-aux-roses. " Nous avons des contacts réguliers avec les autres propriétaires de l’immeuble, lorsque l’on est hors du territoire ", explique le propriétaire. " Ça faisait quelques temps que l’on nous signalait une activité bizarre avec l’appartement et du tapage nocturne régulier. Nous sommes allés sur place dès notre retour, pour voir la locataire. Elle ne répondait jamais à nos courriers. On tape à la porte. Une inconnue nous ouvre. On demande à parler à madame R.. Mais on se rend compte que l’on a affaire à une famille qui loue notre appartement en Airbnb ".