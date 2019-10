Deux randonneurs retrouvés sains et saufs vallée de Tuauru

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Une opération de secours a été déclenchée dimanche soir pour récupérer un couple de randonneurs de 55 et 65 ans, perdu dans la vallée de Tuauru à Mahina.



Alertées en début de soirée par la famille d'un des randonneurs, la gendarmerie d’Arue a procédé à une enquête de voisinage avant de confirmer la demande des secours en lien avec la commune de Mahina.



L'opération a été coordonnée par la direction de la protection civile du haut-commissariat. Les secours ont été déployés à terre avec la mobilisation des sapeurs-pompiers de Mahina et par voie aérienne avec l'engagement d'un hélicoptère Dauphin.



En hypothermie mais saine et sauve, la première victime a été extraite en fond de vallée par l'hélicoptère avant d’être évacuée sur le centre hospitalier du Taoone. Tombée à l'eau, la deuxième victime a été retrouvée choquée mais indemne par le Dauphin vers 1 h 45 du matin puis transportée vers l'hôpital. Sans l'intervention des forces de l'ordre, des moyens de secours et de l'hélicoptère, cette situation aurait pu rapidement tourner au drame, les deux randonneurs ayant été surpris par les pluies, avec des recherches plus difficiles la nuit.