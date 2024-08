Deux puissants séismes surviennent au large du Japon

Tokyo le 7 aout 2024. Un tremblement de terre de magnitude 6,9 suivi d'un autre séisme de magnitude 7,1 se sont produits jeudi au large de l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS).



Des vagues de tsunami d'une hauteur pouvant atteindre un mètre sont attendues ou ont pu déjà arriver dans certaines zones côtières des îles de Kyushu et de Shikoku, deux des quatre îles principales de l'archipel, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

"Des tsunamis vont frapper à plusieurs reprises. Veuillez ne pas entrer dans la mer ou vous approcher de la côte jusqu'à ce que l'alerte soit levée", a enjoint l'Agence météorologique japonaise sur X.

Aucun dégât n'avait été signalé dans l'immédiat.

Le premier tremblement de terre est survenu à 16H42 locales (07H42 GMT) à une profondeur de 33 kilomètres, le second à près de 25 kilomètres, selon l'USGS.

Le gouvernement japonais a mis en place une force d'intervention spéciale en réponse à ces deux séismes, d'après un communiqué.

Au carrefour de plusieurs plaques tectoniques le long de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays où l'activité sismique est la plus importante au monde.

L'archipel, qui abrite quelque 125 millions d'habitants, connaît environ 1.500 secousses par an, qui représentent environ 18% des tremblements de terre à l'échelle mondiale.

La grande majorité de ces séismes sont bénins et même les plus forts causent généralement peu de dégâts, grâce notamment à l'application de normes de construction antisismiques extrêmement rigoureuses dans le pays. Les Japonais sont aussi très sensibilisés aux mesures d'urgence face aux catastrophes naturelles.

Le 1er janvier, au moins 318 personnes sont mortes dans un puissant tremblement de terre qui a touché le centre du pays. Cette secousse et les répliques qui l'ont suivie ont fait s'écrouler des bâtiments et provoqué des incendies.

Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré au Japon a été celui de magnitude 9, survenu le 11 mars 2011 au large de ses côtes nord-est, qui a déclenché un raz-de-marée ayant fait environ 20.000 morts ou disparus.

Ce tsunami avait également causé l'accident nucléaire de Fukushima, le plus grave au monde depuis celui de Tchernobyl en 1986.