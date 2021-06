Deux pros du volley à Hao

Au programme notamment pour le cadre de la FTVB et les joueurs pro : des formations à l'arbitrage et des séances d'entrainements et d'échanges avec les joueurs de l'atoll. L'occasion donc pour ces derniers de toucher du doigt le haut niveau et de se remettre à jour au niveau des règles du jeu. "Je suis venu ici missionné par la fédération pour former , dirigeants, arbitres et joueurs sur les règles de base de l'arbitrage mais aussi comment entraîner une équipe et aussi et surtout un rappel des règles officielles car nous constatons bien souvent que dans les îles éloignés les règles ont la fâcheuse tendance à être modifiées avec le temps, faute de compétition", a constaté Jean-Luc Hamau. "Les participants ont posés beaucoup de questions et c'est très bien car ça monte à quelle point il ont envie de s'améliorer."



"Ça fait du bien d'avoir une remise à niveau parce-que chez nous nos règles date de 1972", sourit de son côté Anita, joueuse de Hao Connection. "D'après le formateur de la FTVB on siffle même des fautes qui n'existent pas dans les règles. Au moins là, on est au top."



Quant à Tehea Labaste et Nohoarii Paofai, les jeux joueurs pro étaient évidemment ravis de pouvoir taper quelques balles avec les volleyeurs pa'umotu. "C'est la première fois que l'on vient sur un aussi petit atoll. Nous avons été très bien accueillis et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l'essor du volley-ball à Hao. Il y a du potentiel et des jeunes très doués", ont confié les deux champions.



Teraumihi Tane