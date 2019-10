Deux plaques en l’honneur de Pouvana’a a O’opa

PAPEETE, le 25 octobre 2019 - Un an après la réhabilitation de la mémoire du metua, deux plaques qui retracent son histoire ont été installées en bas de sa stèle à Taraho’i. Une cérémonie a ainsi été organisée pour cet événement, en présence du président du Pays, du maire de Papeete et des membres de la famille du défunt.



Ambiance plutôt festive vendredi matin devant la stèle de Pouvana’a a O’opa à Taraho’i. Une cérémonie a été organisée pour la présentation des deux plaques commémoratives retraçant le parcours de ce grand metua, « qui a donné sa vie pour son peuple ».



Pour cet événement, plusieurs personnalités étaient présentes, le président du Pays, le maire de Papeete, le président de l’Eglise Protestante Mā’ohi, et les membres du défunt.



« C’est le 1er anniversaire de son innocence et c’est 60 ans de recherche de vérité et de dur labeur pour toute la famille. Aujourd’hui, je veux remercier le ciel pour tout ce qu’il nous a donné et je veux remercier tous les élus parce que c’était un sujet qui a rassemblé tout le monde », indique Sandro Stephenson, arrière-petit-fils de Pouvana’a a O’opa et de rajouter : « Ça fait plaisir de voir ces plaques et le but est que l’histoire ne soit pas oubliée. On est là pour transmettre l’histoire à notre jeunesse. L’histoire de grand-père, c’est l’histoire de notre pays, il fait partie de notre patrimoine aujourd’hui. »



« Mon grand-père et Pouvanaa ont épousé des filles Tumahai, et toutes ces valeurs que nous a transmis Pouvanaa, je les ai encore en tête : ‘L’égalité des droits, la protection sociale…’ Durant toute ma carrière politique, j’ai essayé de suivre les pas de ce grand homme. C’est difficile. Aujourd’hui, on est dans une cérémonie que j’ai voulu digne pour honorer notre metua. L’histoire extraordinaire de Pouvanaa a enrichi notre récit national, à travers ce qu’il a fait pour son peuple dans la dignité et le respect des uns et des autres », poursuit Michel Buillard, maire de Papeete.



Pour le tāvana, cet événement est bien plus important que les préjugés à quelques mois des prochaines municipales. « Chacun ira dans son interprétation, c’est leur problème. Cela fait un an que la réhabilitation ou la mémoire de Pouvanaa a été lavée. Donc, il était important de commémorer cet événement de manière solennelle et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Il n’y a pas d’arrière pensée. »