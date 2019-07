Deux passagers arrêtés à Tahiti-Faa’a avec ice et héroïne

PAPEETE, le 28 juillet 2019 - Deux Polynésiens ont été interpellés à leur retour de Los Angeles vendredi par la douane en possession d’ice et d’héroïne, révèle Polynésie la 1ère dimanche.



Deux passagers polynésiens arrivés vendredi de Los Angeles ont été interpellés par la douane à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en possession de 60 grammes d’Ice et 6 grammes d’héroïne, selon une information révélée dimanche par Polynésie la 1ère. Les deux hommes sont actuellement entendus par les enquêteurs. Si le transport d’ice vers la Polynésie française est devenu monnaie courante aujourd’hui, il est assez rare de croiser de l’héroïne au fenua. Une autre drogue de synthèse hautement addictive et dévastatrice pour l’organisme.