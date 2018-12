Deux navires coréens en escale à Papeete ouverts au public mercredi de 10h à 16h

PAPEETE, le 18 décembre 2018- La consule honoraire de la Corée du Sud en Polynésie française, Timeri Hart, et le contre-amiral Laurent Lebreton, commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, ont souhaité la bienvenue au contre-amiral Lee, Su-Youl, commandant le ROK Navy cruise training task group, ainsi qu'aux commandants des deux bâtiments (un destroyer et un pétrolier) et à l'ensemble de leurs équipages. A bord de ces naviresen escale en Polynésie française jusqu’au 20 décembre 2018, 650 personnes dont 150 élèves-officiers de l'école navale, le groupe-école de la marine coréenne.



Les navires seront ouvert au public mercredi 19 décembre de 10 heures à 16 heures