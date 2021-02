Deux morts et trois blessés dans un crash d'hélicoptère à Courchevel

Grenoble, France | AFP | mardi 09/02/2021 - Le crash d'un hélicoptère civil sur les hauteurs de Courchevel a fait, selon un bilan provisoire, deux morts et trois blessés, dont certains en urgence absolue, ont annoncé mardi les gendarmes et la préfecture de Savoie.



L'hélicoptère civil a décollé de Courchevel à 15H41 avec cinq personnes à bord, ont précisé les gendarmes de la Savoie, qui n'avaient pas plus d'information dans l'immédiat sur l'identité des victimes ou le type d'appareil utilisé.



L'hélicoptère s'est écrasé sur les crêtes du Mont Charvet, sur les hauteurs du lac de la Rosière, vers 17h20, et les secours ont été alertés par des témoins, ont ajouté les gendarmes.



Une équipe du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) a été dépêchée sur les lieux, et le plan SATER, qui vise à rechercher les victimes d'accident aérien, a été déclenché.



Le 8 décembre, le crash d'un hélicoptère du Service aérien français (SAF) près d'Albertville avait fait 5 morts et un blessé parmi les secouristes qui étaient à bord pour effectuer un entraînement.