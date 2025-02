Deux morts dans un choc frontal

Tahiti, le 17 février 2025 – Une mère et sa fille sont décédées ce dimanche matin dans un choc frontal près du jardin botanique selon nos confrères de TNTV. Deux autres membres de la famille sont blessés et le conducteur de l'autre véhicule a été évacué en état de choc.



Il était 4h30 ce dimanche quand deux véhicules sont entrés en collision à Papeari, à proximité du jardin botanique. Selon nos confrères de TNTV, l'un des deux véhicules s'est déporté sur la voie opposée pour une raison encore inconnue, provoquant un choc frontal avec la voiture qui arrivait en face avec quatre personnes à bord. La conductrice et sa maman assise à l'arrière sont décédées sur le coup. Le père de la conductrice qui était assis à l'avant ainsi que son autre fille à l'arrière ont été transportés, blessés, à l'hôpital de Taaone. Le conducteur qui s'était déporté a quant à lui été évacué, en état de choc, à l'hôpital de Taravao.



Et selon nos confrères de Polynésie la 1ère, le conducteur d'un SUV se dirigeant vers Tiarei a percuté une camionnette de plein fouet samedi soir avec deux personnes à son bord. Le mis en cause était ivre et seul au volant selon les pompiers de Taiarapu. Les trois personnes sont blessées.