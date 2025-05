Deux morts dans le choc du Cuauhtémoc contre le pont de Brooklyn à New York

Tahiti le 18 mai 2025. Un navire-école de la marine mexicaine a heurté le pont de Brooklyn à New York samedi soir, faisant deux morts et 19 blessés dont deux graves alors que les trois mâts du voilier se sont fracassés contre la structure emblématique.





Les passants qui profitaient d'une soirée printanière au bord de l'East River ont vu avec stupéfaction le Cuauhtémoc, navire école méxicain bien connu à Tahiti, se diriger toutes voiles déployées et lumières allumées vers le pont, sans que la hauteur ne permette le passage de ses mâts.



"Plus tôt dans la soirée, le grand navire Cuauhtémoc de la marine mexicaine a perdu de la puissance et a heurté le pont de Brooklyn", a posté le maire de New York Eric Adams sur X.



Il a précisé que sur les 277 personnes à bord, 19 avaient été blessées, dont deux ans un état critique, tandis que "deux autres sont malheureusement décédées des suites de leurs blessures".



La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'est dite "très attristée" après ce "regrettable accident", dans un message posté sur X.



Construit en 1982, le navire, dont la hauteur atteint 48,2 mètres, participe à de nombreux rassemblements de voiliers dans le monde.

"Panique sur le bateau"

Rédigé par AFP le Dimanche 18 Mai 2025 à 08:16