Deux médailles d’argent pour le LEP de Uturoa

Raiatea, le 13 août 2021 – Deux élèves du lycée professionnel de Uturoa ont décroché la médaille d’argent en menuiserie au concours Meilleurs Apprentis de France 2021. La remise de médaille s’est tenue hier dernier au Lycée.



Deux élèves se sont présentés l’an dernier au prestigieux concours MAF en menuiserie. Killian Gallet, élève en première Bac Pro TMA (Technicien Menuisier Agenceur) et Junior Teahamai, terminale Bac Pro TMA. Ils ont tous les deux remporté la médaille d’argent. C’est une première en Polynésie.

Killian a reçu sa médaille et son diplôme jeudi au lycée, en présence de son professeur de menuiserie et tuteur de projet M. Tachin, et du proviseur et de son adjoint ; M. Guilloux et M. Limonier. Junior, qui a obtenu son baccalauréat l’an dernier, était absent puisqu’il travaille dorénavant sur Tahiti. Il avait pu recevoir sa médaille en juin dernier avant de quitter Raiatea.

Le projet a nécessité plus de 130heures de travail. Encadrés par leur professeur tout au long de l’année, les deux élèves s’y sont investis en dehors des heures de cours les mercredis après-midi et les samedis matin.

Le sujet du concours, un porte manteau mural et son support, a été imposé en décembre 2020 par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Les deux candidats ont choisi des essences de bois locales : l’acajou pour le cadre et le pinus pour le support, en raison de la grande qualité de ces bois et le contraste de couleurs.« Quand monsieur nous a proposé [le projet, NDLR] je n'étais pas trop chaud au début, mais il nous a motivé » déclare Killian. « Il pensait que je pouvais le faire, (…) et je suis très content du résultat, on visait au moins la médaille de bronze. J’ai pris beaucoup d’expérience grâce à ce concours ».