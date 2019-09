Deux maîtres d'échecs à Tahiti

"J'ai grandi à Tahiti, mais en tant que grand maître c'est la quatrième fois que je viens, la deuxième avec Camille. Les premières fois on visitait beaucoup d'écoles à travers toutes les îles. Cette fois on n'a visité que celle de Fareroi à Mahina, c'est celle où je suis allé à chaque fois et que je veux absolument continuer à visiter, parce que c'est une école où ils sont vraiment à fond derrière les échecs. Je reconnais des élèves entre mes passages. Là-bas, dès que la récré sonne, ils se précipitent tous sur les boites de jeu pour profiter des tables d'échecs de la cours de récréation, c'est impressionnant ! Sinon, mon programme va être de mon consacrer au club Papeete Olympique Échecs, on participe aux cours cette semaine et la semaine prochaine on organise une 'master class', un stage d'une semaine pendant les vacances où on aura les jeunes sur les demi-journées ou en journées complètes, et on pourra voir plein de choses avec eux pour les aider à progresser."

"À cette époque-là il y avait plus de clubs et beaucoup plus d'adultes qui y jouaient. Aujourd'hui c'est très rare de voir des adultes jouer dans ces structures, il n'y a plus de compétitions, c'est un peu dommage. Par contre il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent, les échecs à l'école se sont beaucoup développé."

"ça n'est pas du tout pareil en Suisse. Il n'y a pratiquement pas de cours dans les écoles, ça n'a rien à voir avec Fareroi où tous les enfants adorent ça, jouent pendant leurs récrés... Chez nous il y a des cours dans les clubs, mais ce que j'ai vu à Mahina c'était incroyable, ça fait plaisir !"

Adrien Demuth est entraîneur de l'équipe de France espoir aux championnats d'Europe et aux championnats du monde, coach personnel pour différents participants aux championnats de France, auteur de livres d'échecs, avec le titre de grand maître international (avec un classement Elo de 2 498 ).Le grand-maître, parti de Polynésie en 2002 quand il avait 11 ans, a vu le jeu d'échecs évoluer au fenua :Camille de Seroux, membre de l'équipe d'échecs féminine de Suisse, Maître FIDE Féminin, a été également impressionnée par la passion des jeunes Polynésiens pour le jeu :Le couple va poursuivre son voyage dans le Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie, pour participer à un tournoi international. L'occasion de se confronter aux meilleurs joueurs aux antipodes, avec des champions Australiens, Néo-zélandais et même asiatiques qui sont attendus.