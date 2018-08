Deux maisons parties en fumée à Punaauia

PUNAAUIA, le 16 août 2018 - Deux incendies se sont déclarés dans la nuit de mercredi à jeudi, à Punaauia. Les deux fare ont entièrement été détruits par les flammes. Dans la première maison, située dans le quartier Vaitiamanino, deux blessés sont à déplorer dont une personne fortement touchée. Dans le second fare, la propriétaire des lieux a pu sortir à temps.



La nuit a été courte, mercredi, pour les sapeurs-pompiers de Punaauia, puisque deux incendies se sont déclarés à 2 heures d'intervalle sur la plaine.



Le premier incendie s'est déclaré peu avant 23 heures, dans le quartier Vaitiamanino, au PK 13,5 c/mer. Une habitation en bois de 30 m² a complètement été détruite par les flammes, malgré l'intervention rapide des hommes du feu. Sur place, deux blessés sont à déplorer. Le premier, un trentenaire, a "eu des brûlures superficielles sur tout le corps", tandis que la seconde, une dame âgée d'environ 75 ans, a été beaucoup plus touchée. "Elle était consciente, mais elle a eu des brûlures au niveau du visage, du ventre, aux membres supérieurs et inférieurs", rapporte Bernard Yao, responsable du pôle intervention et prévision à la caserne de Punaauia.



Celle-ci a été prise en charge par les renforts de Paea, "que nous avons appelé parce que nous étions pris sur le feu." En tout, huit soldats du feu sont intervenus sur cet incendie. Selon les premiers éléments de l'enquête, un tortillon serait à l'origine du brasier.



De retour à la caserne, les hommes du feu, exténués, nettoyaient les tuyaux et armaient le camion d'intervention... Quand à 1h15, ils reçoivent un appel leur indiquant un second incendie du côté de la servitude Graffe, peu avant le magasin Tatie de Punaauia (dans le sens Papeete-Punaauia).



Les sapeurs-pompiers interviennent avec leur petit camion de 2000 litres, "parce que la servitude est étroite". La maison en feu se situe sur une propriété contenant deux autres maisons, "c'est une propriété familiale", souligne Bernard Yao.



"Notre priorité était d'éviter la propagation", explique le pompier. Selon lui, la propriétaire de la maison en feu est sortie à temps. "Elle devait avoir entre 60 et 65 ans, et d'après ses dires, les causes de cet incident serait électrique", déclare le responsable du pôle prévention et prévision de la caserne de Punaauia.