Deux kilos d'ice importés : Quatre suspects interpellés

Tahiti, le 22 juin 2020 - Quatre hommes ont été interpellés lundi matin et placés en garde à vue au sein des locaux de la Section de recherches de Papeete. Ils sont soupçonnés d‘avoir importé deux kilos d’ice en novembre dernier. Ces interpellations ont été effectuées dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en septembre 2019 lorsqu’un homme avait été arrêté à l’aéroport avec 5,5 kilos d’ice cachés dans un sac de boxe.



Plusieurs personnes ont été interpellées lundi matin et placés en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de Papeete, ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère. Selon nos informations, ces arrestations ont été effectuées sur commission rogatoire du juge d’instruction Frédéric Vue dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en septembre 2019 pour trafic de stupéfiants.



Le 19 septembre, un homme de 44 ans avait en effet été interpellé à l’aéroport de Tahiti en provenance de Los Angeles et ce, alors qu’il transportait 5,5 kilos d’ice cachés dans un sac de frappe de boxe. L’individu, jusque-là inconnu de la justice avait été mis en examen et placé en détention provisoire. C’est dans le cadre de cette affaire que quatre nouvelles interpellations ont donc eu lieu lundi matin.



Soupçonnés d‘avoir importé deux kilos d’ice en novembre dernier, les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Gardes à vue qui, en matière de trafic de stupéfiants, pourront durer jusqu’à 96 heures et à l’issue desquelles les quatre individus devraient être déférés et présentés devant le magistrat instructeur en charge de l’affaire.