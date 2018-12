Deux jours pour découvrir le travail des CJA

Pour moi, l'agriculture c'est magique. On part d'une petite graine et on peut produire des centaines voire des tonnes de nourriture. Il faut juste prendre soin de ses plantes, s'en occuper, leur donner ce qu'il faut au bon moment. Après, ça reste un métier qui permet de se nourrir correctement. C'est ce qu'on essaye de montrer à nos élèves, pour leur prouver que l'agriculture est importante. Les gens ont envie de bien manger, donc, si vous faites bien votre travail, eh bien, les produits se vendront très bien

Il y aura du Moringa Oleifera, c'est de la famille des légumineuses et tout se mange. C'est une plante qui a servi à plusieurs études, et on peut manger ses feuilles, elle donne aussi des légumes comme le haricot. Il me semble, que cette plante est utilisée en Afrique et au Vietnam. C'est une plante qui est vraiment riche en calcium… On va proposer aussi des plantules d'oignons verts. C'est agréable pour démarrer un potager, vous n'aurez pas à faire les semis. Ce sont des petites plantes que vous pourrez replanter chez vous

On s'est préparé en amont. On sait qu'il y a certaines plantes qui mettent plus de temps à pousser que d'autres. Donc, pendant les cours, on se réunit avec les élèves et on définit la liste des produits que l'on veut exposer. Ensuite, on établit le planning ensemble.

Les gardes-à-manger sont déjà réservés. Mais ne vous inquiétez pas, l'objectif de cette exposition est de recueillir également les commandes pour la rentrée scolaire de janvier 2019