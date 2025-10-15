

Deux jours de jeux au Parc Paofai

Tahiti, le 26 octobre 2025 - Le deuxième Festival des Jeux du Fenua se tiendra sur la place To'ata et les Jardins de Paofai les samedi 29 et dimanche 30 novembre prochains.





Cet événement, organisé par l’association “La guilde des aventuriers” rassemblera plus de 20 associations, entreprises et clubs polynésiens passionnés des jeux sous toutes leurs formes.



L’objectif du festival est d’être accessible à tous en proposant en un seul lieu, une diversité d’univers ludiques : Jeux de société modernes et classiques ; réalité virtuelle ; jeux sportifs et traditionnels (Tū’aro mā’ohi, bubble foot, laser game…) ; jeux géants et ateliers enfants ; des tournois et des concours ouverts à tous et des stands de créateurs.



En 2024, 4.500 personnes s’étaient jointes à la précédente édition de cette qui avait mobilisé 150 bénévoles. Cette année, plus de 50 jeux de sociétés seront présentés dont un espace dédié aux petits de 3 à 7 ans mais aussi des jeux surdimensionnés, une animation en soirée pour les plus grands et des jeux en extérieur.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 26 Octobre 2025 à 15:01 | Lu 465 fois



