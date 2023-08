Deux jours après le décès d'un enfant, nouvel homicide sur fond de trafic de stupéfiants à Nîmes

Nîmes, France | AFP | jeudi 24/08/2023 - Un peu plus de 48 heures après la mort d'un enfant touché par erreur par des tireurs, un homme de 18 ans a été abattu jeudi à Nîmes sur un point de deal du quartier de Pissevin, où Gérald Darmanin doit se rendre vendredi.



Les secours, appelés un peu avant 04h00 du matin dans cette cité située à l'ouest de Nîmes, ont découvert le jeune homme blessé par balles à l'abdomen, sans pouvoir le ranimer, selon le parquet de Nîmes, qui précise que les faits ont eu lieu sur "un point de deal".



Des douilles de deux calibres différents, dont du 7.62 - correspondant à celui des fusils d'assaut comme les Kalachnikov -, ont été retrouvées au sol à proximité tandis que plusieurs témoignages ont signalé que le ou les auteurs des tirs avaient pris la fuite à bord d'une voiture noire, selon différentes sources policières.



Peu de temps après, un véhicule volé, qui "pourrait correspondre au véhicule auteur des coups de feu", a été retrouvé incendié au nord-ouest de Nîmes, selon l'une de ces sources.



La victime, qui vivait à Béziers (Hérault), était "connue des services de police et de justice", selon le parquet, et la police judiciaire de Montpellier a été "saisie des faits de meurtre en bande organisée".



C'est non loin de l'endroit où son corps a été retrouvé, dans cet ensemble de tours qui voit le taux de pauvreté des habitants culminer à plus de 70% et le trafic de drogues prospérer, qu'un enfant de dix ans était décédé lundi soir après avoir essuyé des tirs, dans la voiture de son oncle, blessé dans la fusillade.



Ces deux personnes sont "indéniablement" des victimes collatérales, avait indiqué mardi la procureure de Nîmes Cécile Gensac, dénonçant "une tragédie des plus absolues". "La famille de la victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale", elle "a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment", avait-elle ajouté.



"Les trafiquants tirent à vue"



L'enquête sur cette première fusillade est, depuis mercredi, menée sous la direction du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, qui suit les dossiers de grande criminalité sur l'arc Sud-Est.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait dénoncé sur X (anciennement Twitter) un "immense drame qui ne restera pas impuni", avait fait déployer dès mardi dans le quartier des membres de la CRS 8, une unité de policiers spécialisée dans le maintien de l'ordre en zone urbaine, pour tenter de rassurer les habitants.



Il présidait ce jeudi à Paris une réunion sur ce nouvel homicide à Pissevin, avant de se rendre à Nîmes vendredi, a appris l'AFP auprès de son entourage.



"Au sein du quartier, peu de gens sont, ce matin, au courant de ce nouveau meurtre. Mais dès que la population en aura connaissance, alors même que des CRS avaient été déployés, les gens vont énormément s'inquiéter. Car cela signifie que les trafiquants tirent à vue", a témoigné jeudi auprès de l'AFP Raouf Azzouz, directeur du centre social Les Mille Couleurs, situé à Pissevin.



En janvier, un homme de 39 ans avait été abattu à Pissevin, déjà dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants.



Selon des chiffres de l'ex-procureur de Nîmes, Eric Maurel, une quinzaine de règlements de compte avaient fait huit morts à Nîmes en 2020 et trois en 2021, dont un adolescent de 17 ans. La plupart de ces homicides avaient eu lieu à Pissevin, au Chemin Bas et au Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.



Plusieurs villes du sud-est de la France dont Marseille, Avignon, Nîmes, dans un arc entre l'Espagne et l'Italie, sont touchées depuis plusieurs années par des assassinats liés au trafic de stupéfiants, une violence qui fait désormais des victimes collatérales.