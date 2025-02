Deux journées pour profiter de la Te Toa Surfski

Tahiti, le 24 février 2025 - La Te Toa Race Surfski, première course de kayak de l’année, se déroule en deux étapes. La première a eu lieu à Raiatea la semaine dernière et la deuxième se déroulera samedi 1er mars à la pointe Vénus, à Mahina. Cette deuxième étape couronnera les champions et championnes de l’édition 2025.



Pour cette première course de kayak de l’année, la Fédération polynésienne de surfski (FPKS) et le Comité olympique de la Polynésie française (COPF) ont organisé la Te Toa Race Surfski en deux étapes : la première s’est déroulée il y a une semaine à Raiatea et la deuxième est prévue ce samedi à Mahina. Ces deux étapes permettront aux quarante participants (hommes et femmes) de pratiquer le kayak sous deux formes : en endurance et en vitesse. Ils devront faire preuve de puissance, mais aussi de calme et de stratégie. Lors de la première étape à Raiatea, un parcours de 15 km en haute mer puis une course de vitesse de 1,5 km attendaient tous les concurrents. Un classement a été établi au scratch, mais aussi par catégorie.



Pour cette première journée, les favoris se sont déjà détachés. Chez les hommes, Hector Henot, le cadre technique de la fédération et l'un des meilleurs kayakistes d’Europe, a pris la tête du classement général, suivi de près par Nohoarii Thuau, le grand espoir du kayak polynésien. Chez les femmes, on retrouve Iloha Eychenne, toute récente vainqueure de la Taaroa Race ce week-end. La championne nous avait confié avoir pratiqué le kayak durant la trêve du va’a et son envie de continuer les deux : “C’est très complémentaire”, avait-elle déclaré après sa victoire en V1 samedi. Première féminine et quatrième au scratch, Iloha sera une sérieuse concurrente pour remporter la course samedi à Mahina. Avec une grande avance sur ses concurrentes directes, Estée Gobron et la très prometteuse Nateahi Sommer (première en juniors), Iloha Eychenne ne se contentera pas de gérer ; bien au contraire. Dans les autres catégories (minimes, cadets, juniors, vétérans 40, 50 et 60), tout se jouera ce week-end.



Comme à Raiatea, deux courses sont prévues. La première étape, un sprint sur 4 km, verra d’abord les novices et les débutants partir, dans la baie de Matavai à la pointe Vénus. Le départ sera donné à 9 heures. Dix minutes plus tard, ce sera au tour des autres catégories de s’élancer. Cette première épreuve mettra déjà les concurrents à l’épreuve. Une énergie qu’il faudra conserver, car la deuxième étape demandera encore plus d’efforts aux athlètes. Il s’agit de la “Downwind”. Avec un départ prévu à 11 heures à Hitimahana, de l’autre côté de la pointe, cette course consiste à remonter face au vent pendant 2 km, direction Papeno’o, faire un demi-tour et redescendre jusqu’à la passe de Taaone pour arriver au parc Aorai Tini Hau de Pirae. Beaucoup plus longue, elle demandera un travail beaucoup plus foncier et déterminera les vainqueurs de chaque catégorie ainsi que le champion au classement général.



Une belle fête qui annonce une grande saison pour le kayak polynésien.



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 24 Février 2025 à 18:06 | Lu 319 fois