Deux journées pour “éduquer les générations futures”

Tahiti, le 12 juin 2025 - La Direction de l’environnement, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, organise deux journées de sensibilisation environnementale dédiées aux établissements scolaires. Au programme : des stands interactifs, des ateliers éducatifs et des rencontres autour des thématiques clés : eau, déchets, faune et flore, climat, culture, océan et éducation.



Les classes étaient nombreuses, ce jeudi matin, sous le chapiteau de la présidence. Elles évoluaient de stand en stand, “pas plus d’un quart d’heure à chaque fois”, précisait l’animateur. Elles avaient répondu à l’appel de la Direction de l’environnement (Diren) qui, avec le soutien du ministère de l’Agriculture, des Ressources marines, de l’Environnement, en charge de l’Alimentation, de la Recherche et de la Cause animale, organise deux journées de sensibilisation à la protection de l’environnement.



Des exposants variés répartis en trois espaces



La Journée mondiale de l’environnement est célébrée chaque année le 5 juin. La Diren a souhaité jouer les prolongations avec deux journées supplémentaires les 12 et 13 juin. Elle s’explique : “Cette édition revêt une importance particulière car elle s’inscrit dans une double dynamique internationale : la lutte contre la pollution plastique au cœur des négociations et la célébration de l’année des océans dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans.”



L’événement, concrètement, se découpe en trois différents espaces (voir encadré) qui accueillent divers exposants : Te mana o te moana, la Polynésienne des eaux, AOA Polynesian Forest, Bioconsulting, la Fresque du climat, Tahiti VR, la Direction de la santé, Nana sac plastique… Il a pour but, au-delà “d’éduquer les générations futures”, de renforcer la coopération entre les acteurs du développement durable, les institutions publiques, partenaires privés et associations.



Heiata Lucas, enseignante à l’école protestante Charles Vienot, est venue avec sa classe de CM2. “Cette sortie est dans le prolongement de notre projet à l’école”, indique-t-elle. Un projet au sein duquel il est question de développement durable, de biodiversité et de protection de l’environnement en général, de l’océan en particulier. Au début de la période 4, la classe a élu des représentants qui endossent le rôle de brigadier du tri. “On met des gants et on doit vérifier les poubelles des autres classes du CP au CM1 pour vérifier qu’ils trient bien”, explique Moana.



“On ne pourra plus vivre sur Terre”



Les consignes sont claires, les comportements encourageants, “même s’il reste encore des progrès à faire, parfois c’est un peu moyen”, constate Keanivai. Moana indique : “C’est important de protéger la planète, sinon on ne pourra plus vivre sur Terre, on sera obligé d’aller sur Mars !”



Les CM2 ont d’ores et déjà décerné des certificats de Tortues vertes, ils préparent les Tortues d’or qui auront lieu le 26 juin dans leur établissement.



Sur chaque stand, les animateurs expliquent, décrivent, présentent, ils parlent d’espèces envahissantes, de tri, de préservation des ressources, de faune et de flore à protéger. Ils proposent des jeux, certains ont amené des aquariums. Au total, une cinquantaine de classes se sont inscrites à cet événement réservé aux scolaires, ce qui représente près de 1 200 enfants.



Trois espaces aux thématiques variées



Un premier espace est dédié à l’océan, patrimoine vivant à protéger. L’océan est au cœur de notre culture et de notre survie. Grâce à des ateliers interactifs, les élèves découvrent les richesses marines de nos lagons, les impacts de la pollution plastique et les solutions locales pour préserver ce milieu fragile. L’objectif ? Sensibiliser aujourd’hui pour préserver demain.



Un deuxième espace réunit le climat, l’éducation et la culture : comprendre pour agir. À travers des ateliers ludiques, des outils pédagogiques et des récits culturels, les élèves explorent l’impact du changement climatique en Polynésie et le rôle des savoirs traditionnels dans la préservation de notre environnement. Une transmission intergénérationnelle, entre science, langue et culture du Fenua. L’objectif ? Une immersion pédagogique dans l’héritage vivant du Fenua.



Enfin, un troisième espace traite de l’eau et des déchets : des ressources précieuses, des gestes essentiels. Grâce à des ateliers pratiques, des démonstrations et des jeux pédagogiques, les jeunes deviendront acteurs du changement.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 12 Juin 2025 à 21:32