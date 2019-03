Deux jeunes filles poursuivies pour dénonciations mensongères

PAPEETE, 7 mars 2019 - Le parquet de Papeete a décidé d’engager des poursuites à l’encontre de deux jeunes filles qui avaient prétendu mensongèrement avoir été victime d’enlèvement, de séquestration et de sévices. L'enquête menée par la gendarmerie avait mobilisé plusieurs unités.



Récemment, deux jeunes filles se sont présentées dans une brigade de gendarmerie en prétextant avoir été victime d’enlèvement, de séquestration et de sévices. Une enquête a été ouverte et a mobilisé plusieurs unités. Après investigations, il s’avère que les déclarations des victimes étaient mensongères.



Le parquet de Papeete a décidé d’engager des poursuites à l’encontre de ces personnes pour sanctionner ces comportements qui occasionnent un engagement opérationnel lourd des unités de la gendarmerie.



Dans un message transmis jeudi, le commandement de la gendarmerie rappelle que le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 895 000 Fcfp (7 500 euros) d’amende. Ces faits sont prévus et réprimés par le Code pénal dans son article 434-26.