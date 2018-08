Deux humoristes de Canal + partageront la scène du petit théâtre en octobre

PAPEETE, le 17 août 2018 - Après le succès de leurs spectacles respectifs à Paris, Céline Groussard et Patrick Chanfray, deux humoristes de Canal +, ont décidé de réunir leurs talents dans un show commune : One. A défaut de partager les mêmes idées, ils vont partager la scène dans un seul et unique but commun : vous faire rire !



Céline Groussard et Patrick Chanfray sont deux humoristes de Canal+ Jamel Comedy Club, La Grosse Émission – Comédie +). Céline Groussard est également actrice, de cinéma et de théâtre, elle est passée à la télévision, a œuvré sur le web. Patrick Chanfray a écris et joué des spectacles assurant notamment des premières parties de Florence Foresti ou Omar et Fred.



Les deux artistes ont décidé de réunir leurs talents dans un show unique qui compile leurs "One". À en croire leurs examens médicaux, Céline Groussard est une fille et Patrick Chanfray est un garçon. À en croire leur examens scolaires, Céline aurait pu être astronaute ou championne équestre, mais elle a préféré être humoriste. Patrick quant à lui a raté tous ses examens en répondant "absent" le jour de l’appel.



Durant la soirée, entre stand up, personnages et poésie, ils auront chacun 45 min pour vous faire comprendre que votre vie est fantastique !… comparée à la leur. À défaut de partager les mêmes idées, ils vont partager la scène dans un seul et unique but commun : vous faire rire !