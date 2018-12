Deux hôtels des Raromata’i sous la menace d’une grève

RAROMATAI, le 18 décembre 2018 - Deux préavis de grève ont été déposés hier et aujourd’hui dans deux hôtels aux Raromata’i, le Tahaa Island Resort & SPA et le Conrad Bora Bora. Parmi les nombreux points revendiqués, le syndicat O Oe To Oe Rima met en avant les harcèlements et les pressions que subissent certains employés à Bora Bora. Pour ceux de Tahaa, on retrouve la mise en place d’une prime de risque pour le transfert des produits dangereux.



La menace de ces mouvements de grève tombe mal en cette période de fête.



Deux hôtels sont dans la ligne de mire du syndicat O Oe To Oe Rima : le Tahaa Island Resort & SPA et le Conrad Bora Bora.



Le premier préavis a été déposé hier au Tahaa Island Resort & SPA, où huit points sont mis en avant, dont l’augmentation des heures de travail pour les salariés qui effectuent moins de 39 heures, le paiement des heures supplémentaires ou encore la mise en place d’une prime de risque pour le transfert des produits dangereux par la barge de l’hôtel.



Le second préavis a été déposé ce mardi matin au Conrad de Bora Bora. Dix points sont mis en avant, dont le harcèlement et les pressions que subiraient les employés. L’embauche locale, l’augmentation de 10 % sur les salaires de base ou encore le respect des conditions de travail.



Si aucun accord n’est trouvé, la grève sera effective à Tahaa, dimanche 23 décembre à 0 heure. Pour le Conrad Bora Bora, la grève sera effective lundi 24 décembre à 0 heure.