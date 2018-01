Deux fois moins de morts sur les routes en 10 ans

Les nombreux contrôles routiers ont été menés par les forces de l’ordre ; ils confirment que les comportements dangereux restent très fréquents sur les routes. Depuis le début de l’année 2017, plus de 1500 conducteurs ont été contrôlés en état d’ébriété ou positifs aux stupéfiants, plus de 3000 conducteurs ont été contrôlés en excès de vitesse, et près de 1000 personnes ont été contrôlées sans permis de conduire.