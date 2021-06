Deux clubs pour le rebond du basket à Moorea

Yohan, pourriez-vous nous présenter votre club ?

Moorea Basket-Ball est une association sportive affiliée à la Fédération tahitienne de basket-ball. On a une vingtaine d’adhérents; des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes. Nos créneaux pour les entrainements sont le mercredi, de 14 à 17 heures, le vendredi, de 16 à 19 heures et le dimanche de 15 heures 30 à 19 heures, au gymnase de Maatea.



Pourquoi avoir créé votre club ?

Etant résident à Moorea depuis 2 ans, j’ai constaté qu’il y avait un peu toujours les mêmes sports. Tous les sports sont bien, mais il n y avait plus rien en basket. On s’est ensuite regroupé avec quelques joueurs et des amis. Au fil du temps on a monté une association pour que ça devienne plus sérieux et on s'est affilié à la fédération. De plus, je suis un ancien basketteur qui a joué pendant 20 ans en France en tant que meneur extérieur. J’ai pu connaitre le basket dès mon jeune âge alors qu’ici les jeunes ne peuvent pas connaitre puisqu’il n y en a pas. On a des bons joueurs. Il y a en fait des gens très sportifs ici sans être basketteurs. Ils ont un bon « cardio », une bonne façon de se déplacer et une certaine adresse. Le basket, ça se travaille. On ne nait pas basketteur, on le devient.



Quels sont vos objectifs ?

L’idée est d’ouvrir le basket-ball sur Moorea et de le faire découvrir ou redécouvrir à certains. Je vois quelquefois des jeunes qui s’ennuient à l’extérieur, qui ne savent pas trop quoi faire. Je suis sûr qu’il leur faut un sport différent ou du moins, qu’on aille leur proposer de venir essayer cette discipline sportive. C’est tout ce qu’on leur propose justement.



Quels sont vos projets sportifs ?

On va ouvrir notre baby basket (pour enfant de 3 à 6 ans) et plus bien évidemment à la prochaine rentrée scolaire. Dès le mois de septembre, on va réfléchir certainement aussi à avoir une licence si on attaque le championnat de Tahiti. Mais pour le moment, les 1000 francs de frais de participation (pour les plus des 16 ans) sont valables jusqu’au 31 décembre. L’idée est que ça soit accessible à tous : jeunes, hommes, femmes, petits, moyens, grands, sportifs, non sportifs… Je veux que le basket soit accessible pour tout le monde et que ça les divertisse. C’est pour cela que j’ai créé l’association Moorea Basket-Ball. L’objectif sur le long terme est de créer une fédération à Moorea avec plusieurs équipes dans chaque district, à Haapiti, Teavaro,… On a des personnes de toute l’île qui viennent s’entrainer avec nous. Le but est de recenser, puis de les renvoyer, une fois qu’on sera trop nombreux, dans leur district pour qu’ils créent leur équipe. Même si c’est dans 1, 2 ou 3 ans, l’idée est que l’on construise de manière correcte.



Vous avez aussi une équipe féminine actuellement ?

On a une équipe de filles et une dizaine va participer au tournoi inter-iles du 24 au 31 juillet prochain. On a des joueuses de talent qui ont de 18 à 45 ans. Ce qui est beau à voir, c’est cette bonne entente sur le terrain ainsi que ce partage d’expérience.