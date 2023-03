Deux billets pour Viva Technology pour la tech polynésienne

Tahiti, le 31 mars 2023 – La French Tech Polynésie a lancé un appel à candidatures pour permettre à deux start-ups ou entreprises polynésiennes de participer au salon Viva Technology 2023, du 14 au 17 juin prochain à Paris.



La French Tech Polynésie a lancé, ce vendredi, un appel à candidatures afin de permettre à deux start-ups ou entreprises polynésiennes de faire partie de la délégation calédonienne qui se rendra au salon Viva Technology 2023, du 14 au 17 juillet prochain à Paris. Cet évènement est le plus grand rassemblement du secteur de la technologie et de l'innovation en Europe. Pour participer à cet appel, il est donc impératif d'appartenir l'un de ces deux secteurs. Les deux pass seront offerts par le gouvernement et la French Tech de Nouvelle-Calédonie et les billets d'avion seront pris en charge par la French Tech Polynésie. Pour candidater, deux manières possibles, sur les réseaux sociaux Facebook ou Linkedin en remplissant en formulaire ou directement sur demande à l'adresse mail [email protected] , avant le 7 avril à midi. Les candidats sélectionnés à l'occasion de ces candidatures devront ensuite faire une description de leur entreprise devant un jury, qui choisira à l'issue de ces présentations, les deux gagnants qui iront à Paris.

Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 31 Mars 2023 à 12:13 | Lu 185 fois