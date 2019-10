Deux ans pour la mule qui a donné Alfonsi

A l’époque des faits, et alors que le Venezuela connaissait depuis plusieurs années une situation économique et sociale absolument catastrophique qui interdisait l’échange de devises étrangères, la prévenue avait réussi à obtenir des dollars contre des bolivars au marché noir. Forte de cette réussite, elle avait alors conseillé à l’un de ses amis de faire la même chose. Ce dernier ayant été arnaqué, il l’avait menacée de s’en prendre à sa famille.



C’est alors, selon ses dires, que la jeune femme avait pris contacts avec l’un de ses bons amis afin de trouver une solution financière. Ce dernier, lui faisant miroiter de participer à un business de maillots de bain, l’avait faite venir aux États-Unis puis à Tijuana au Mexique.



Sur place, et tel qu’elle l’a expliqué hier lors de l’audience, la jeune femme avait rencontré le multirécidiviste Tamatoa Alfonsi qui lui avait confié le “boudin” de 123 grammes. Ce qu’elle dit avoir ignoré à l’époque, et que Tamatoa Alfonsi a également reconnu lors de son arrestation, est que plus de 500 grammes d’ice avaient été dissimulés dans la doublure de son sac à son insu.