Deux ans ferme pour le chauffard ivre qui avait tué un scootériste

Tahiti, le 12 mars 2024 – Le tribunal correctionnel a condamné, mardi, un homme de 59 ans qui était poursuivi pour un homicide involontaire aggravé. En novembre 2020, ce quinquagénaire déjà connu de la justice avait mortellement percuté le conducteur d'un deux-roues alors qu'il avait bu et qu'il n'était pas détenteur du permis de conduire.



1,6 gramme d'alcool par litre de sang, pas de permis ni d'assurance et un casier marqué par deux condamnations relatives à des faits commis sous l'empire d'un état alcoolique. Le procès d'un homme de 59 ans poursuivi pour avoir renversé un père de famille qui circulait sur un deux-roues, s'est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel en présence de l'ex-compagne de la victime et de leurs deux filles âgées de 12 et 15 ans.



Le 27 novembre 2020 en début de soirée, le prévenu, qui conduisait après avoir bu pas moins de 12 cannettes de bière et alors qu'il n'avait pas le permis, avait violemment percuté un scootériste non loin de l'avenue du Prince Hinoi. Les images des caméras de vidéosurveillance de la commune avaient alors permis de déterminer que la victime portait un casque et roulait à une vitesse normale avec les feux allumés. Pris en charge par les secours après avoir fait un arrêt cardiaque, le conducteur du deux-roues avait été réanimé avant d'être hospitalisé. Huit jours après le drame, il était décédé des suites de ses blessures. Lors de l'autopsie pratiquée sur son corps, le médecin légiste avait relevé de nombreuses fractures, une hémorragie cérébrale ainsi qu'une “importante plaie” au niveau de la tête.



Condamné quelques mois avant l'accident



Jugé mardi en correctionnelle pour cet homicide involontaire aggravé, le prévenu – qui avait déjà été condamné pour une conduite en état d'ébriété quelques mois avant le drame – a expliqué qu'il avait vu le deux-roues arriver mais qu'il pensait alors avoir le temps de s'engager. Après quelques hésitations, l'homme – un père de cinq enfants, employé dans une ferme perlière – a finalement concédé qu'il avait pu être “aveuglé”par l'alcool.



La parole a ensuite été donnée à l'ex-compagne de la victime qui s'est avancée à la barre suivie de leurs deux filles. En pleurs, elle a évoqué le souvenir d'un “papa poule” qui avait la garde de leurs enfants durant la semaine et qui “chérissait” ses enfants. Des “vies brisées” pour leur avocate, Me Karina Chouinni, qui a insisté lors de sa plaidoirie sur le lourd traumatisme subi par les deux petites filles dont la vie s'est “arrêtée” il y a quatre ans, comme un “arrêt sur image”.



“Copieusement alcoolisé”



Face au casier judiciaire du prévenu, le procureur de la République n'a ensuite pu que déplorer que ces condamnations antérieures aient mené à ce drame. “Qu'importe qu'il ait vu le scooter ou pas ! Le prévenu était dans l'incapacité d'apprécier les circonstances car il était copieusement alcoolisé. Il n'a jamais passé son permis de conduire et cela transpire de son casier car il a déjà été condamné pour conduite sans permis et en état d'ébriété. Il n'avait tout simplement pas ses capacités de discernement au moment des faits.” Estimant que le prévenu, condamné en 2023 pour des violences commises en état d'ivresse, n'avait eu “aucune prise de conscience”, le représentant du ministère public a requis cinq ans de prison dont un avec sursis. Au regard du “risque de réitération”, il a également demandé au tribunal d'assortir cette peine d'un mandat de dépôt.



Analyse différente du côté de la défense puisque Me Isabelle Nougaro, avocate cet homme de 59 ans, a affirmé lors de sa plaidoirie que son client, désormais “sobre”, n'était plus le “même homme” qu'en 2020. “Il est contrit par rapport à cette famille et c'est douloureux pour lui aussi car cela l'a terrassé”.



Après en avoir délibéré, le tribunal est allé en deçà des réquisitions du parquet en condamnant le récidiviste à cinq ans de prison dont trois avec sursis. Après l'accident, l'homme avait déjà passé un an en détention provisoire.