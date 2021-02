Deux ans de sursis pour l'agression sexuelle de son amante et employeuse

Tahiti, le 11 février 2021 - Un sans-abri de 34 ans a été condamné jeudi à deux ans de prison avec sursis pour l'agression, physique et sexuelle, de son amante et employeuse en 2017 à Bora Bora. Une affaire "atypique" avec un agresseur sous l'emprise de sa victime…



Une affaire peu banale de violences et d'agression sexuelle à Bora Bora en 2017 a été examinée jeudi par le tribunal correctionnel de Papeete. Un sans-abri de 34 ans, décrit par les experts comme étant un individu "frustre", "immature" et "dépressif", comparaissait pour avoir imposé une relation sexuelle à une femme qui l'employait et avec laquelle il entretenait une relation.



Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à son origine. Le 24 février 2017, une femme s'était présentée à la gendarmerie de Bora Bora pour dénoncer un viol et des violences commises par son compagnon, un homme qu'elle "employait" et avec lequel elle entretenait des rapports sexuels. À l'époque, la plaignante avait expliqué qu'après avoir voulu se séparer de son amant, celui-ci l'avait menacée, étranglée et lui avait imposé un rapport sexuel. Placé en garde à vue, l'homme avait reconnu les faits, affirmant qu'il était très amoureux de cette femme.