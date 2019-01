Deux ans de prison pour des vols et rébellion contre un policier municipal et des gendarmes

"Depuis sa sortie de prison en décembre dernier, on le voyait souvent rôder autour de nos maisons. Il a traumatisé les jeunes enfants du voisinage", s'est exclamé hier une victime à la barre du tribunal. A.T, 48 ans, comparaissait en effet pour des faits de vol dans locaux d'habitation à Moorea, commis entre mercredi et vendredi dernier.Le prévenu voleur multirécidiviste a dérobé chez trois particuliers de la nourriture, de l'argent, une enceinte et de l'outillage. Le prévenu a été confondu grâce à un système de vidéosurveillance installé chez l'une des victimes. Au total, son casier judiciaire fait mention de 8 condamnations pour vol.Reconnaissable grâce à un tatouage impressionnant au niveau du cou, A.T a ensuite été interpellé par un agent de la police municipale. Cependant, le prévenu ne se laisse pas faire et résiste lors de son interpellation en proférant, au passage, des menaces de mort à l'encontre du muto'i. "J'ai réagi comme ça parce qu'il m'avait plaqué violemment au sol", s'est justifié A.T hier à la barre.Des gendarmes arrivent en renfort pour l'interpeller, mais là encore, le prévenu fait acte de rébellion. Selon les militaires, A.T les aurait bousculés avant qu'ils puissent finalement le maîtriser.Au vu de la gravité des faits et du casier judiciaire chargé du prévenu, "nous avons affaire, ici à un voleur professionnel qui a traumatisé tout un quartier", s'est exclamé le procureur. Puis de requérir 30 mois de prison ferme à l'encontre de A.T.L'avocate de ce dernier a, de son côté, plaidé la relaxe de son client pour les faits de rébellion contre le policier municipal : "On cherche à charger la mule. Mais lorsque le muto'i vient l'interpeller, ce dernier n'est pas en service."Après en avoir délibéré, le tribunal condamne finalement A.T à 30 mois de prison, dont six avec sursis. Il a été conduit en détention à la suite de son procès