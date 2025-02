Deux Polynésiennes sélectionnées avec l’équipe d’outre-mer

Tahiti, le 27 février 2025 - C’est la deuxième fois que des joueuses de rugby polynésiennes participeront au tournoi inter-ligues de rugby à VII qui se déroulera en France du 12 au 13 avril avec la sélection de l’outre-mer. Une fierté pour la Fédération polynésienne de rugby, qui suivra de près les prestations de Haniley Yun Shan Fat et Kyleani Teore, toutes deux licenciées au club de Paea.



Le tournoi inter-ligues de rugby à VII, organisé chaque année par la Fédération française de rugby, regroupe les meilleures joueuses de moins de 18 ans de France, mais aussi d’outre-mer. Une sélection des DOM-TOM participe chaque saison à cette compétition, qui rassemble les joueuses à fort potentiel issues des territoires ultramarins. Et cette année, la Polynésie sera représentée, puisque Haniley Yun Shan Fat et Kyleani Teore, du club de Paea, ont été sélectionnées. Une fierté pour la Fédération polynésienne de rugby (FPR), qui sera aussi représentée par son cadre technique régional, Gilles Lafitte, qui fera partie du voyage en tant qu’entraîneur.



“On est très heureux d’avoir deux filles qui font partie du groupe. Ce n’est que la deuxième fois que nous avons des filles qui ont la chance de participer à cet événement. C’est le résultat de tout le travail fait par les clubs et la fédération. C’est l’opportunité pour elles de vivre un tournoi de haut niveau face à des joueuses aguerries. Mais surtout, c’est l’aventure humaine qui va primer, car elles vont être coéquipières avec des filles des autres départements et territoires de l’outre-mer. Elles vont créer des rencontres et des souvenirs pour toute leur vie.” Car, en plus de la Polynésie, ce sont des joueuses venant de La Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, de Wallis-et-Futuna, de Guyane, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie qui composeront cette équipe.



Créer de la cohésion



Un gros travail collectif attend l’encadrement technique de cette sélection. “On a cinq jours pour travailler sur la cohésion et le lien entre les filles. À notre arrivée, dès le lundi 7 avril, on mettra en place des séances qui leur permettront de se connaître et d’avoir quelques repères communs”, explique Gilles Lafitte. Car face à elles, se dresseront les équipes de toutes les ligues métropolitaines, des joueuses qui évoluent régulièrement dans le championnat Élite cadettes organisé par la Fédération française de rugby. “On sait que le niveau sera relevé, mais on va tout donner. Il nous tarde d’y être pour découvrir le niveau et surtout représenter la Polynésie”, déclarait Kyleani Teore, des étoiles plein les yeux. “On est très contentes de partir ensemble, de vivre cette aventure et surtout de jouer au rugby. On va rencontrer d’autres filles et découvrir d’autres manières de jouer, ça va nous faire progresser”, concluait Haniley Yun Shan Fat.



Et cerise sur le gâteau, peut-être se faire repérer par les sélectionneurs pour pouvoir continuer l’aventure, car de ce tournoi construira la future équipe de France des moins de 18 ans. Mais avant tout cela, nos rugbywomen auront à cœur de montrer à tout le rugby que la Polynésie sait aussi construire des championnes.