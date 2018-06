Détournement de fonds publics : Felix Faatau condamné à 18 mois de prison ferme

PAPEETE, le 5 juin 2018 - L’ancien maire de Huanine et ex-représentant à l’Assemblée, Felix Faatau, a été condamné ce mardi matin par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison ferme et à 5 ans de privation des droits civiques et civils. Il a également écopé d’une amende de 200 000 Francs.



Felix Faatau comparaissait ce mardi matin devant le tribunal correctionnel pour des faits de « détournements et soustractions de fonds publics » par une personne chargée d’une mission de service public au préjudice de la commune de Huahine. Alors qu’il était maire de l’île, l’homme avait utilisé des subventions publiques notamment au travers d’une association présidée par sa sœur. Les sommes versées à la structure, initialement dédiées à des activités culturelles, servaient de financement pour des frais sans aucun lien avec les administrés tels que 92 000 Francs pour l’achat de tissus pour la réfection des matelas de la commune ou plus de 700 000 francs pour payer les bénévoles qui remplaçaient les grévistes de la cantine scolaire. L’homme se faisait remettre des chèques sans ordre qu’il encaissait pour des motifs « personnels. » Il lui est également reproché d’avoir fait effectuer des travaux au profit de particuliers. Ces derniers avaient été facturés à la commune sous couvert de marchés municipaux.



A la barre du tribunal, le prévenu a reconnu certains faits tout en justifiant son action : « il n’était pas normal de fonctionner comme cela mais j’étais obligé. »