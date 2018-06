Déterminée, Samantha se lance dans la confection de plats

Ce lundi, Samantha est entourée de huit personnes qui travailleront avec elles. « Chacun a son rôle bien précis », souligne la jeune femme déterminée. Pour se faire connaître, elle compte sur le bouche à oreille et ne manque pas de parler de son initiative dès qu'elle va en ville.



Pour réussir cette nouvelle aventure professionnelle, Samantha a demandé un soutien auprès de Te U'i rau. Cette association lui a mis sa cuisine agréée à disposition pour un an. Le temps qu'elle fasse ses preuves.

Te U'i Rau aide les personnes en difficulté



Habituellement, l'association Te U'i Rau, présidée par Aldo Tirao, s'occupe d'aider les jeunes en difficulté (SDF, ancien détenus…) à trouver du travail.



L’association a été créée en 1988 à l’initiative des services sociaux. Trente ans après, neuf personnes travaillent pour l'association, dont six encadrants, qui ont été des anciens « usagers » de l'association. « On a mis en place une activité de jardinage, car cela ne demande pas de compétences trop importantes. On leur apprend à respecter les horaires, le matériel et avoir un comportement adapté et à être propre. »



Le local, situé à quelques mètres de la maison d'arrêt de Nuutania, dispose de douche. Ce qui permet à tous de se laver avant d'aller travailler. Rémunéré au Smig horaire, chaque travailleur est payé le jour-même de son travail. "Le soir, il rentre chez lui avec de l'argent. Cela change tout", souligne Aldo Tirao. L'association travaille régulièrement avec des sociétés ou des mairies et des particuliers.



Te U'i Rau est basée à Faa'a, mais a aussi une antenne sur Pirae. Dans les prochains mois, une autre antenne devrait ouvrir à Moorea et s'occuper des jeunes du sud de l'île, de Teavaro à Afareaitu. « On a déjà environ 70 jeunes inscrits. Nous travaillons en collaboration avec la mairie de Moorea », explique Aldo Tiroa. Sur l'île sœur, l'association va développer un service de ménage et de repassage pour s'adresser davantage aux filles.