Déserts médicaux: 151 zones prioritaires recevront des généralistes dès septembre

Paris, France | AFP | vendredi 27/06/2025 - Le ministre de la Santé Yannick Neuder a dévoilé vendredi la cartographie des 151 zones qui vont bénéficier, dès septembre, du soutien de médecins généralistes, jusqu'à deux jours par mois pour lutter contre les déserts médicaux.



Avec cette carte, qui identifie 151 intercommunalités prioritaires pour l'accès aux soins, "on ne règle pas les déserts médicaux" puisqu'ils concernent "87% du pays" mais "c'est une première étape" qui va bénéficier à plus de 2,5 millions de patients, a précisé le ministre interrogé sur BFMTV.



Ce découpage est le fruit d'un travail "réalisé avec les préfets, les agences régionales de santé, les élus locaux, et également les professionnels de santé, pour identifier les secteurs particulièrement désertiques", a-t-il détaillé.



Il permet, selon lui, d'"identifier et de provoquer sur ces territoires-là une solidarité collective, un engagement collectif au 1er septembre".



Le 25 avril, une mesure gouvernementale a été adoptée pour instaurer une "mission de solidarité territoriale obligatoire", revenant à imposer à tous les médecins exerçant en zone bien pourvue de se "projeter" dans les zones prioritaires, jusqu'à deux jours par mois.



"On va inciter les médecins, et après, il faut rôder aussi le système, trouver les lieux, ces maisons médicales, ces bureaux qui sont disponibles pour accueillir les patients", a indiqué M. Neuder.



"Ces cartes permettent aussi de travailler les lieux où vont pouvoir s'installer 3.700 docteurs juniors, des médecins nouveaux" qui "n'arriveront qu'en novembre 2026".



Face à la pénurie de médecins, une réforme de l'accès en deuxième année de médecine a été adoptée le 18 juin pour permettre de former plus de professionnels.



Le gouvernement entend aussi "récupérer les étudiants français qui sont partis à l'étranger, en Roumanie, en Espagne" pour étudier la médecine, a rappelé M. Neuder, prévoyant ainsi "plus 20% de médecins d'ici 2027, soit près de 50.000 médecins".