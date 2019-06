Des voitures dégradées pendant une répétition du Heiva

PIRAE, le 18 juin 2019 - Plusieurs voitures, appartenant à des membres du groupe de danse O Tahiti E, ont été vandalisées lundi soir à Pirae. "Il y a un mois déjà on avait constaté que des gens avaient forcé les portières de certaines voitures. Mais cette fois-ci c'est aller plus loin."



Des vitres cassées et des portières en partie démontées. Suite à leur répétition de lundi soir à Pirae sur le site de la DGEE, les danseurs du groupe O Tahiti E ont découvert avec stupeur l'état de leurs véhicules. "Cinq à sept voitures ont été vandalisées pendant que nous répétions", précise Teva Jamet président de l'association O Tahiti E. "Il y a un mois déjà on avait constaté que des gens avaient forcé les portières de certaines voitures. Mais cette fois-ci c'est aller plus loin. Certains danseurs ont porté plainte."



La première soirée du Heiva se tiendra le 4 juillet prochain. Impossible donc pour le groupe de changer d'endroit pour répéter et peaufiner leur chorégraphie. "Au début on se relayait dans le parking pour surveiller les voitures. On approche de notre passage sur To'ata, donc les danseurs sont entièrement pris par les répétitions" , indique le président de l'association.



Pour éviter d'autres dégradations Teva Jamet aimerait engager un vigile. "On pourrait tous cotiser au sein du groupe pour pouvoir payer quelqu'un. C'est une option que nous allons étudier."