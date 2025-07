Des vacances sportives et culturelles pour les enfants de Arue

Tahiti, le 29 juillet 2025 - Durant ce mois de juillet, la ville de Arue a accueilli 120 enfants des quartiers prioritaires de la commune afin de les occuper pour les vacances. En partenariat avec le Contrat de ville de l'agglomération de Papeete, le projet a eu pour objectif de travailler sur les comportements, les valeurs et le langage de ces enfants âgés de 8 à 17 ans, via des activités sportives et culturelles.



Le Projet sportif aquatique et culturel (PSAC) est une initiative directe de la commune de Arue et de son service Action et cohésion, en partenariat avec le Contrat de ville de l'agglomération de Papeete. De retour pour une cinquième édition ce mois de juillet, cette action a rassemblé 120 enfants issus des quartiers prioritaires de la commune – Arahiri, Ahititera, Erima, Papaoa, Paruau, Tefaaroa et Tearapae – afin de leur offrir des vacances placées sous le signe du sport et de la culture.



“Nous nous en occupons toute la journée”, assure le service communication de la commune de Arue. “Le matin est consacré aux activités sportives : football, skate, handball, taekwondo, rugby, battleball... il y a en tout dix activités différentes la matinée. Parmi ces activités, nous mettons aussi et surtout en avant les activités nautiques. Nous proposons de la voile, du surf, du va'a et de la natation. Nous avons voulu insister sur ce type d'activité afin de développer chez l'enfant une certaine aisance dans l'eau. Et puis nous les préparons aussi à l'entrée en 6e, puisqu’à partir de ce niveau, il faut savoir nager. Et l'après-midi, ils font des activités plus au calme, axées sur la culture : des activités manuelles ou encore des cours de tō'ere et de danse.”



Inculquer des valeurs



Pour la commune, l'objectif du PSAC est non seulement d'occuper ces enfants – tous âgés de 8 à 17 ans – mais aussi et surtout de travailler sur leur comportement, les valeurs et le langage qu'ils portent au quotidien. “Parmi ces enfants, certains sont là depuis le début. Ils sont arrivés à 8 ans et aujourd'hui ils en ont 11. Nous sommes contents car cela nous a permis de réellement travailler sur leur épanouissement, leur comportement. Cela nous a également permis de déceler des conflits au sein de leur foyer. Nous ne faisons pas que les occuper, nous les accompagnons. Les référents de quartier ont aussi pour mission de déceler ces problèmes et de nous les faire remonter.”



Et grande nouveauté pour cette année, l'intégration des parents au projet : “On invite les parents à venir participer avec leurs enfants aux sessions”, explique l'organisation. “Nous voulons leur montrer ce qui se fait pour leurs enfants. Et puis des fois, certains parents redécouvrent leurs propres enfants car ils ne sont pas pareils à la maison et en dehors. Il y a des enfants qui peuvent sembler têtus à la maison et puis en dehors, on se rend compte qu'ils sont capables de respecter les règles. Ce sont des choses importantes qu'il faut rappeler et savoir reconnaître pour ensuite le retranscrire dans leur scolarité par exemple.”



Rédigé par Wendy Cowan le Mardi 29 Juillet 2025 à 16:07 | Lu 235 fois