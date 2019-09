Des travaux sur la RDO et la route des collines du 10 au 13 septembre

Papeete, le 7 septembre 2019 - Des travaux d’entretien des plantes auront lieu sur le terre-plein central de la RDO et la route de dégagement ouest, dite « route des collines », dans les communes de Faaa et de Punaauia, du mardi 10 septembre au vendredi 13 septembre.



Pendant la durée de ces travaux, qui auront lieu nuit entre 19h30 et 4h du matin, la Direction de l’équipement informe que la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place.