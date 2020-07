Des travaux de nuit sur la RDO à partir du 27 juillet

Tahiti, le 25 juillet 2020 - Des travaux de rénovation des bretelles de la RDO auront lieu à partir du lundi 27 juillet au niveau de la sortie vers Heiri et de l’entrée vers Punaauia. Ces travaux sont prévus la nuit pour une période d’un mois.



Des travaux de rénovation des bretelles, sortie RDO vers Heiri et entrée RDO vers Punaauia, au droit de l’échangeur de Piafau, vont débuter à compter du lundi 27 juillet de 19 heures à 5 heures du matin et ce pour une période d’un mois.

La circulation sera modifiée en 1×2 voies sur l’emprise du chantier de la sortie Heiri à l’entrée RDO.