Des soirées ciné à la maison James Norman Hall

TAHITI, le 7 juin 2021 - En attendant de pouvoir à nouveau accueillir des conférenciers venus d’ailleurs, la maison James Norman Hall ouvre ses portes pour des soirées cinéma. Elles démarreront le vendredi 11 juin.



C’est un nouveau rendez-vous que donne la maison James Norman Hall. Elle ouvrira ses portes tous les vendredis soir pour accueillir des cinéphiles à l’occasion d’une projection différente chaque semaine. L’instant cinéma sera suivi d’un cocktail.



Les portes seront ouvertes une heure avant le début de la projection, ce qui permettra aux visiteurs de (re)découvrir cet espace riche de souvenirs personnels, mais également d’informations plus générales sur la Polynésie et même le monde à l’époque de James Norman Hall. Ce personnage (1887 - 1951) est entré dans l’histoire grâce au roman Les Révoltés de la Bounty qu’il a co-écrit avec Charles Nordhoff.



Des films cultes



Pour le premier rendez-vous, c’est le film de 1935 Les Révoltés de la Bounty avec Charles Laughton et Clark Gable qui est prorammé. Ensuite, ce sera le film de 1962 Les Révoltés de la Bounty avec Marlon Brando, Tarita et Trevor Howard qui sera projeté puis, Panne Sèche est prévu, il est tiré du roman éponyme de James Norman Hall et Charles Nordhoff.



Suivront des films de Conrad Hall, le fils de James Norman Hall. Né à Papeete, il a étudié dans une école de cinéma aux États-Unis. Il a travaillé pour des documentaires, à la télévision, dans des petits films avant de passer à la photographie pour des grands films studio au milieu des années 1960. Il a remporté trois Oscars pour Butch Cassidy et le Kid, 1969, American Beauty et Les Sentiers de la perdition.



Sa fille, Kate, attendue au fenua en juin, participera aux soirées. Elle devrait apporter dans ses bagages un oscar qu’elle présentera au public.