Des pulvérisations d'insecticide à Hitia'a o Te Ra

PAPEETE, le 17 juin 2019. Une pulvérisation d’insecticide est prévue par le Centre d’hygiène et de salubrité publique, le mercredi 19 juin et le lundi 24 juin à Papeno'o, Tiarei et Hitia’a.





Les pulvérisations sont prévues entre 6 et 8 heures. Elles peuvent être repoussées à une autre date en cas de pluie ou de vent fort.



A Hitia'a, le quartier concerné est situé côté montagne au PK 37.5 derrière l'école primaire Momo'a, en face de l'église du Sacré Cœur.



A Papeno'o, le quartier concerné est situé côté montagne au PK 17 sur le plateau Atohei.



A Tiarei, le quartier est situé de part et d'autre de la route de ceinture au PK 26.7, autour de la gendarmerie.



Lors des pulvérisations, il est conseillé aux riverains de laisser les portes et fenêtres de leur domicile ouvertes, pour faciliter l'élimination des moustiques dans la maison. Il est également fortement recommandé de couvrir les aliments, les bassins à poissons et aquariums et de protéger les ruches.



Pour plus d'informations aux apiculteurs, un numéro est ouvert au 40 50 37 45.