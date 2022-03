Des points d'accueil numériques pour des démarches simplifiées

Tahiti le 22 mars 2022 – Depuis 2019, des points d'accueil numériques ont été mis en place au fenua par les services de l'État afin de simplifier les démarches administratives pour la population, a rappelé le haut-commissariat dans un communiqué. Celles-ci sont réalisées en présence d'un médiateur numérique, placé aux différents points d'accès sur le territoire.



Avec la création en 2019 de points d'accueil numériques, les services de l'État assistent la population dans leurs différentes démarches administratives numériques. Dans un communiqué diffusé mardi, le haut-commissariat a souhaité rappeler que dans ces points d'accueil, il est par exemple possible de pré-demander sa carte d'identité nationale, son passeport ou de s'inscrire sur les listes électorales ou aux concours. Cette initiative permet à chaque usager de déposer ses requêtes de manière simplifiée et en toute sécurité.



Différents points d'accès ont été installés à Papeete, mais aussi à Uturoa sur l'île de Raiatea ou encore à Taiohae sur l'île de Nuku Hiva. Ces espaces sont équipés d'un ordinateur avec un accès à internet, d'un scanner et d'une imprimante et des médiateurs numériques sont présents pour guider la population dans la réalisation de ses démarches administratives.



Une démarche adoptée par plusieurs institutions



La Direction des finances publiques en Polynésie française met également à disposition un point numérique situé dans le hall d'accueil 27, rue Anne-Marie Javouhey. Le public y a accès les lundis, mercredis et vendredis de 7h30 à midi et de 13 à 15 heures, et les mardis et jeudis de 7h30 à midi. Un médiateur numérique est également présent, mais uniquement le matin.



Le service des Affaires maritimes a également choisi d'adopter cette démarche et met à disposition un espace numérique ainsi qu'un référent dans ses locaux à Motu Uta. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13 à 15 heures, sauf les vendredis après-midi. En plus de ce service, la population peut se rendre au vice rectorat où un espace informatique est accessible de 8 heures à midi et de 13 heures à 15h30.



Les Points d'Accueil Numériques sur le territoire

- au Haut-commissariat de la République à Papeete,

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h (15h le vendredi)



- à la subdivision administrative des îles Sous-le-Vent à Uturoa sur l’île de Raiatea,

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h (15h le vendredi)



- à la subdivision administrative des îles Marquises à Taiohae sur l’île de Nuku Hiva,

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h (fermeture le vendredi après-midi)



Rédigé par Lana Chaine le Mardi 22 Mars 2022 à 19:08 | Lu 194 fois