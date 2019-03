Des pannes sur le réseau Facebook

"Nous sommes au courant du fait que certains rencontrent actuellement des problèmes pour accéder aux applications de Facebook. Nous travaillons à résoudre le problème le plus vite possible",

PAPEETE, le 13 mars 2019- Une panne d'origine inconnue empêche ce mercredi dans plusieurs régions du monde l'accès à Facebook et sa filiale, le service de partage de photos Instagram. Le Fenua n'est pas épargné. Nous avons nous-même rencontré quelques problèmes depuis ce mercredi matin nous empêchant de partager certains photos ou messages.selon un tweet du groupe publié vers 17H30 GMT.Des utilisateurs se plaignaient sur Twitter d'avoir un accès impossible ou limité à ces services.Facebook a aussi précisé que la panne n'était pas liée à une cyberattaque de type "DDoS", c'est-à-dire "attaque par déni de service", ce qui arrive quand les serveurs sont submergés par une avalanche ingérable de demande de connexions.Selon le site spécialisé downdetector.com , les problèmes étaient surtout perceptibles en Amérique du Nord et en Europe mais certains utilisateurs semblaient également touchés dans d'autres régions.Le réseau aux 2,3 milliards d'utilisateurs actifs avait connu une panne notable en novembre, attribuée à un "problème de serveur", ou encore une autre en septembre, attribuée cette fois à des "problèmes de réseau".Pour suivre les erreurs en direct, et avoir des informations sur l'Etat du réseau, cliquez sur ce lien : https://istheservicedown.fr/statut/facebook