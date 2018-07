Des nuits du 14-Juillet à la finale du Mondial, Paris sera sous haute sécurité

Paris, France | AFP | jeudi 12/07/2018 - Des nuits autour du 14-Juillet traditionnellement agitées, et la finale du Mondial qui pourrait voir une marée humaine dimanche soir sur les Champs-Elysées: Paris va vivre un week-end sous haute sécurité avec 12.000 forces de l'ordre mobilisées.



De mémoire de préfet de police de Paris, la capitale n'avait pas connu une telle conjonction " d'événements d'ampleur " depuis un certain mois de juillet 1998. La victoire finale de Zidane et des siens en Coupe du Monde avait drainé entre 1 et 1,5 million de personnes sur les Champs le 12 au soir, avant que les Bleus victorieux ne défilent sur " la plus belle avenue du monde " le 13 et que les traditionnelles réjouissances autour de la fête nationale ne soient célébrées le 14.



Pour les 13, 14 et 15 juillet 2018, dans un " contexte de menace terroriste avérée ", comme est venue le rappeler l'attaque au couteau qui a fait un mort dans le quartier de l'Opéra le 12 mai, quelque 12.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés. S'y ajouteront 3.000 membres des personnels de secours.



" L'objectif est de garantir un bon déroulement de ces événements (...), que la fête ne soit pas gâchée par des drames ", a résumé le préfet de police, Michel Delpuech.



Outre les nuits autour du 14-Juillet, avec leurs feux d'artifice, bals, fêtes mais aussi leurs violences urbaines et troubles à l'ordre public qui mobiliseront dans l'agglomération parisienne quelque 3.000 membres des forces de l'ordre, le défilé pour la fête nationale et le concert suivi d'un spectacle pyrotechnique sur le Champ-de-Mars vont faire l'objet d'une sécurisation accrue le 14.



Ces deux derniers événements feront en effet l'objet d'un périmètre de protection - un dispositif prévu par la dernière loi antiterroriste. Au programme: accès sur zone sécurisés et limités, et contrôles drastiquement renforcés.



Vaste interdiction de circulation



Le lendemain, jour de finale du Mondial entre la France de Mbappé et la Croatie de Modric (17H00), un contingent de 4.000 membres des forces de l'ordre sera déployé dans la capitale.



Une retransmission sur écran géant est notamment prévue dans une "fan zone" installée sur le Champ-de-Mars, entièrement protégée de barrières et dotée de six accès sécurisés. Un nouveau périmètre de protection sera mis en place.



Cette "fan zone" pourra accueillir jusqu'à 90.000 spectateurs. " Nous arrêterons d'admettre du public quand cette jauge sera atteinte ", a affirmé M. Delpuech, conseillant au public d'" arriver le plus tôt possible, à partir de 13H00 ".



A proximité, la tour Eiffel sera fermée dimanche pour raisons de sécurité, a indiqué de son côté la direction du monument.

"En cas de victoire de l'équipe de France, la célébration de cette deuxième étoile (symbole du titre mondial sur le maillot, ndlr) donnera lieu à des scènes de liesse et des rassemblements de foule dont nous avons eu un avant-goût" après la demi-finale mardi, a souligné le préfet de police.



" Si notre équipe gagne la Coupe du monde, nous ferons en sorte d'interdire la circulation de tout véhicule dans un vaste périmètre " dans l'Ouest parisien. Une mesure inédite dans son ampleur et qui concernera un immense polygone des Tuileries jusqu'à la Porte Maillot englobant les Tuileries et le Champ-de-Mars.



L'objectif " est d'éviter ce qu'on avait connu en 1998 avec un afflux de voitures " convergeant vers les Champs, a expliqué le préfet. Trois accidents, dont l'un mortel, avaient gâché la fête.



Mardi soir, après la victoire des Bleus face à la Belgique, des centaines de milliers de personnes étaient venues célébrer la qualification pour la finale sur les Champs. Seules sept interpellations pour des délits mineurs (jets de projectiles sur les forces de l'ordre, vols, outrages, etc.), ont été dénombrées par la préfecture de police.