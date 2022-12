Des nouveaux panneaux de danger à Papenoo

Tahiti, le 24 décembre 2022 - Des panneaux ont été mis en place dans la vallée de Papenoo. Annoncé par le ministre des Grands travaux et des transports terrestres, ils ont pour objectif de mieux prévenir le grand public du danger de la montée des eaux dans la zone.



Mieux communiquer face aux risques de montées soudaines des eaux. Le ministre des Grands travaux et des transports terrestres, Rene Tehemaro, a annoncé vendredi, l’installation de panneaux présentant les risques potentiels dans la vallée de Papenoo. Dans le cadre de la réflexion en cours sur l’instauration de mesures pour sécuriser les usagers de la vallée, ils ont été implantés afin de mieux présenter et sensibiliser sur les dangers que peuvent représenter les montées des eaux et les phénomènes de vague au niveau du lit de la rivière dans la zone en cas de fortes précipitations dans la vallée.





Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 24 Décembre 2022 à 11:17