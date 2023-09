Des nominations qui interrogent les agents à l’OPT

Tahiti, le 26 septembre 2023 – Les agents de l’OPT dénoncent la dernière “embauche” au sein de leur entreprise alors même que des efforts leur ont été demandés par leur tutelle, la ministre de la fonction publique Vannina Crolas. Ils tirent également la sonnette d’alarme concernant les “risques psycho-sociaux” et épinglent le P-dg, Jean-François Martin, qui selon eux “est parti pour couler la boîte”.



Une nouvelle nomination fait grincer des dents au sein de l’OPT. En effet, le 19 septembre dernier, le Directeur général de Fare Rata Bruno Arbonel a nommé le responsable du département des ventes de la direction commerciale Jean-Philippe Yuam, "après acceptation" du P-dg Jeaan François Martin, en tant que directeur commercial et marketing de la SAS Fare Rata, la Poste polynésienne.



Il entre en fonction le 1er octobre prochain à un poste qui était assurée par Bruno Abonel depuis le 1er janvier 2023. Dans une note d’information envoyée au personnel de Fare Rata, le directeur général de Fare Rata encense Jean-Philippe Yuam, et assure “pouvoir compter sur son professionnalisme pour accomplir avec succès les missions qui lui seront confiées”.

"Il est parti pour couler la boîte” Cette nomination à un poste de cadre directeur interpelle les agents OPT, qui rappellent que dans sa missive au P-dg, la ministre Vannina Crolas exigeait explicitement une réduction des charges d’exploitation. Aussi ne saisissent-ils pas “l’utilité de cette nomination”. Certains agents estiment dans ce cadre-là que Jean-François Martin “est parti pour couler la boîte”. Les salariés de l’OPT se disent “ prêts à faire des efforts”, mais ils attendent de la direction du groupe qu’elle “joue le jeu et mette en stand-by tous les recrutements de cadres”.



Et ce n’est pas la seule nomination qui est pointée par les agents OPT. Il est aussi question de celle survenue quelques mois auparavant, de Vairani Davio, au poste de directrice des infrastructures et du patrimoine de l’OPT. “Avant, elle était cheffe de projet sur Natitua Sud aux Australes et comme ça se terminait, il fallait assurer un poste pour elle, et elle a eu les deux casquettes depuis la fin de l’année dernière”, s’indignent les agents.

"Personnel en souffrance” Les agents de l’OPT dénoncent également le “manque de considération” de la part de la direction, de même que le “mal-être” accompagnant les “risques psycho-sociaux” au sein de leur entreprise, dans un contexte où s’exerce les “pressions des différentes directions (…). On a peur. On est fatigué et donc on est plus vulnérable à faire des fautes”, assure un agent. “Les employés ne se sont jamais sentis aussi mal (…). On veut faire avancer la boîte mais tout est fait pour nous casser.”



Contacté, Jean-François Martin explique que la nomination de Jean-Philippe Yuam se fait “sur un poste vacant” et que “ce n’est pas un recrutement extérieur car la personne est déjà dans l’entreprise. Il passe de chef à directeur”.



Concernant la nomination de Vairani Davio, le P-dg du groupe OPT argue que “c’est une des rares agent féminin télécom. De plus c’est elle qui a géré les câbles sous-marins, qui est cheffe de projet et qui est reconnue aujourd’hui.”



Enfin, concernant les souffrances au travail, Jean-François Martin reconnaît que le plan stratégique Ambition 2020 “est très mal passé auprès de certains de nos agents”, mais regrette que ces personnes soient encore focalisées sur cela. Il plaide aussi sa cause face au résultat déficitaire historique de l’OPT : “C’est vrai que la situation financière du groupe est délicate mais on a les moyens de s’en sortir (…). Je me bats tous les jours pour qu’on s’en sorte.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 26 Septembre 2023 à 13:10 | Lu 1062 fois