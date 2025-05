Des milliers de personnes manifestent aux Canaries contre le surtourisme

Ténérife, Espagne | AFP | dimanche 18/05/2025 - Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les rues des îles Canaries pour à nouveau exiger des mesures face aux excès du tourisme de masse, à un moment où l'Espagne s'achemine vers une nouvelle année record en termes de fréquentation.



Rassemblés à l'appel de la plateforme "Canarias tiene un límite" ("Les îles Canaries ont une limite"), les manifestants ont défilé à la mi-journée dans les sept îles de cet archipel situé au large des côtes du nord-ouest de l'Afrique.



Arborant des pancartes portant les inscriptions "Les Canaries ne sont pas à vendre" ou "Les Canaries ne sont plus un paradis", ils ont appelé à un "changement de modèle" et demandé des solutions face aux conséquences du surtourisme.



Parmi les mesures réclamées pendant cette manifestation, la troisième organisée par cette plateforme en l'espace d'un an, figurent une régulation des loyers et un gel des nouvelles constructions touristiques.



Selon les autorités, 7.000 personnes ont manifesté sur l'île de Tenerife, la plus grande de l'archipel. La police a par ailleurs recensé 3.000 manifestants à Grande Canarie, 1.500 à Lanzarote et un millier à Fuerteventura.



Les associations dénoncent depuis des années un développement touristique qui, affirment-elles, favorise les investisseurs au détriment de l'environnement et de la population locale, notamment confrontée à l'envolée des loyers.



Elles estiment n'être que peu entendues par les pouvoirs publics, alors que quatre habitants sur dix aux Canaries travaillent dans le secteur du tourisme, qui représente 36% du PIB.



L'Espagne, la deuxième destination touristique mondiale, derrière la France, a accueilli au premier trimestre 17,1 millions de visiteurs internationaux, soit un nouveau record.



Les Canaries, qui comptent 2,24 millions d'habitants, ont quant à elles reçu 4,36 millions de touristes étrangers en trois mois et s'acheminent vers une nouvelle fréquentation historique, après les 15,2 millions de visiteurs de 2024.